Titular na estreia de Marcelo Chamusca, Alex Alves será mantido no gol do Náutico

Na próxima partida do Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor já tem uma certeza sobre a equipe titular: o goleiro Alex Alves será mantido na posição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de ficar no banco de reservas na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 em partida que decretou o fim da passagem de Hélio dos Anjos, Alex foi recolocado na titularidade pelo novo técnico do Timbu, Marcelo Chamusca. Atitude essa que foi bastante calcada em atuação onde ele foi "algoz" de Chamusca quando o treinador dirigia o Botafogo.
Com direito até mesmo a dar uma assistência para gol no triunfo por 3 a 1 diante dos cariocas, Alex Alves impressionou o então técnico botafoguense que não hesitou na hora de escolher entre ele e Jefferson, nome que deve ser emprestado para seguir atuando até o fim do vínculo com o Alvirrubro.
- Passei muita confiança para o Alex e fiquei muito satisfeito com o comportamento dele durante o jogo, sendo muito decisivo no momento em que o time precisou. No primeiro tempo ele participou pouco, mas depois foi mais exigido e foi muito eficiente quando precisamos. É para isso que trabalhamos com todos os goleiros que estão no Náutico - descreveu o técnico.