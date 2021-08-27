AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Titular na estreia de Marcelo Chamusca, Alex Alves será mantido no gol do Náutico
futebol

Titular na estreia de Marcelo Chamusca, Alex Alves será mantido no gol do Náutico

Arqueiro foi pro banco de reservas em derrota para o Cruzeiro, última partida de Hélio dos Anjos no comando técnico do Timbu...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 16:38
Crédito: Goleiro fez 29 partidas na atual temporadas (Tiago Caldas/CNC
Na próxima partida do Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor já tem uma certeza sobre a equipe titular: o goleiro Alex Alves será mantido na posição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de ficar no banco de reservas na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 em partida que decretou o fim da passagem de Hélio dos Anjos, Alex foi recolocado na titularidade pelo novo técnico do Timbu, Marcelo Chamusca. Atitude essa que foi bastante calcada em atuação onde ele foi "algoz" de Chamusca quando o treinador dirigia o Botafogo.
Com direito até mesmo a dar uma assistência para gol no triunfo por 3 a 1 diante dos cariocas, Alex Alves impressionou o então técnico botafoguense que não hesitou na hora de escolher entre ele e Jefferson, nome que deve ser emprestado para seguir atuando até o fim do vínculo com o Alvirrubro.
- Passei muita confiança para o Alex e fiquei muito satisfeito com o comportamento dele durante o jogo, sendo muito decisivo no momento em que o time precisou. No primeiro tempo ele participou pouco, mas depois foi mais exigido e foi muito eficiente quando precisamos. É para isso que trabalhamos com todos os goleiros que estão no Náutico - descreveu o técnico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Apostas esportivas, bets
A Copa do Mundo e a publicidade das bets
Natan Dias, Samira Pavesi , Vitor Burgo, Milena Almeida e Paulo Künsch
Exposição "A(s)cender" marca reinauguração do Centro Cultural Sesi em Vitória
BR 101
BR 101 registra queda no número de acidentes e mortes no 1º semestre de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados