Titular na estreia de Marcelo Chamusca, Alex Alves será mantido no gol do Náutico

Crédito: Goleiro fez 29 partidas na atual temporadas (Tiago Caldas/CNC

Na próxima partida do Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor já tem uma certeza sobre a equipe titular: o goleiro Alex Alves será mantido na posição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de ficar no banco de reservas na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 em partida que decretou o fim da passagem de Hélio dos Anjos, Alex foi recolocado na titularidade pelo novo técnico do Timbu, Marcelo Chamusca. Atitude essa que foi bastante calcada em atuação onde ele foi "algoz" de Chamusca quando o treinador dirigia o Botafogo.

Com direito até mesmo a dar uma assistência para gol no triunfo por 3 a 1 diante dos cariocas, Alex Alves impressionou o então técnico botafoguense que não hesitou na hora de escolher entre ele e Jefferson, nome que deve ser emprestado para seguir atuando até o fim do vínculo com o Alvirrubro.