Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Titular na decisão, zagueiro da base do Grêmio comemora a Recopa: 'Mais uma taça na galeria do clube'
futebol

Titular na decisão, zagueiro da base do Grêmio comemora a Recopa: 'Mais uma taça na galeria do clube'

Emanuel formou a dupla de zaga com Paulo Miranda e ajudou o time a bater o Santa Cruz...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 19:19

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 19:19

Crédito: Emanuel com a taça da Recopa. Jovem vem ganhando espaço com Tiago Nunes (Divulgação
No último domingo (06), o Grêmio conquistou seu segundo título da temporada. O Imortal venceu o Santa Cruz por 3x0 na decisão da Recopa Gaúcha. Titular na partida, o zagueiro Emanuel ajudou o time a não ser vazado.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Recém promovido à equipe profissional, o defensor de 21 anos começa a ganhar a confiança de Tiago Nunes. Emanuel também foi titular na partida diante do Deportivo La Equidad, pela Sul Americana. O zagueiro comentou a importância de ser titular e a importância da sua segunda taça como profissional. Recém promovido à equipe profissional, o defensor de 21 anos começa a ganhar a confiança de Tiago Nunes. Emanuel também foi titular na partida diante do Deportivo La Equidad, pela Sul Americana. O zagueiro comentou a importância de ser titular e a importância da sua segunda taça como profissional.
- Ser titular em uma decisão traz uma sensação muito boa. É sempre uma grande oportunidade poder representar o Grêmio em uma final, então quando soube que sairia jogando, fiquei feliz pelo reconhecimento do meu trabalho do dia a dia. E para mim, especificamente, esse troféu é de uma importância muito grande. Subir da base para o profissional, trabalhar forte, conquistar a confiança do professor e ganhar títulos, isso marca a carreira e me motiva a fazer cada vez mais - disse o zagueiro.
Feliz por poder fazer parte de mais uma conquista, Emanuel não subestimou o título da Recopa. Ele acredita que ganhar está no DNA do Grêmio, independente da competição.
- Acredito que o peso deste título é o mesmo que qualquer outro. Acho que quando vale título, o importante é vencer e colocar mais uma taça na galeria do clube. O Grêmio sempre mira todos os títulos e fico feliz por termos conseguido mais um neste domingo - afirmou o jogador de 21 anos.
- O momento do time é muito bom. Existe um grande trabalho sendo feito, o clube é o atual campeão do gaúcho, da Recopa, passamos de fase na sul-americana e agora estamos focados em fazer um grande Brasileirão e Copa do Brasil - comentou o garoto sobre a boa fase do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados