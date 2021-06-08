Titular na decisão, zagueiro da base do Grêmio comemora a Recopa: 'Mais uma taça na galeria do clube'

No último domingo (06), o Grêmio conquistou seu segundo título da temporada. O Imortal venceu o Santa Cruz por 3x0 na decisão da Recopa Gaúcha. Titular na partida, o zagueiro Emanuel ajudou o time a não ser vazado.
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Recém promovido à equipe profissional, o defensor de 21 anos começa a ganhar a confiança de Tiago Nunes. Emanuel também foi titular na partida diante do Deportivo La Equidad, pela Sul Americana. O zagueiro comentou a importância de ser titular e a importância da sua segunda taça como profissional. Recém promovido à equipe profissional, o defensor de 21 anos começa a ganhar a confiança de Tiago Nunes. Emanuel também foi titular na partida diante do Deportivo La Equidad, pela Sul Americana. O zagueiro comentou a importância de ser titular e a importância da sua segunda taça como profissional.
- Ser titular em uma decisão traz uma sensação muito boa. É sempre uma grande oportunidade poder representar o Grêmio em uma final, então quando soube que sairia jogando, fiquei feliz pelo reconhecimento do meu trabalho do dia a dia. E para mim, especificamente, esse troféu é de uma importância muito grande. Subir da base para o profissional, trabalhar forte, conquistar a confiança do professor e ganhar títulos, isso marca a carreira e me motiva a fazer cada vez mais - disse o zagueiro.
Feliz por poder fazer parte de mais uma conquista, Emanuel não subestimou o título da Recopa. Ele acredita que ganhar está no DNA do Grêmio, independente da competição.
- Acredito que o peso deste título é o mesmo que qualquer outro. Acho que quando vale título, o importante é vencer e colocar mais uma taça na galeria do clube. O Grêmio sempre mira todos os títulos e fico feliz por termos conseguido mais um neste domingo - afirmou o jogador de 21 anos.
- O momento do time é muito bom. Existe um grande trabalho sendo feito, o clube é o atual campeão do gaúcho, da Recopa, passamos de fase na sul-americana e agora estamos focados em fazer um grande Brasileirão e Copa do Brasil - comentou o garoto sobre a boa fase do clube.