Titular e gol: veja os números de Calleri no empate do São Paulo

O empate do São Paulo contra o Santos, por 1 a 1, no Morumbi, foi o primeiro jogo de Calleri como titular desde o seu retorno ao Tricolor. E o argentino não decepcionou. Atuando por 85 minutos, ele foi participativo e marcou o gol de empate do Tricolor em cobrança de pênalti. Além disso, o camisa 30 foi o jogador que mais finalizou na equipe de Crespo no clássico, com quatro finalizações, sendo duas certas e duas erradas. Além disso, Calleri foi participativo, dando 15 passes, sendo 14 certos e apenas um errado durante toda a partida.
Os números dele foram bons também na defesa, mostrando a raça no clássico. Para se ter uma ideia, Calleri foi o jogador do São Paulo que mais desarmou, com três desarmes, segundo o 'Footstats'. Ele também sofreu mais faltas no Tricolor, com quatro.
Agora, Crespo e a torcida do São Paulo esperam um Calleri com sequência na equipe titular. A próxima partida do Tricolor é somente na segunda-feira (11), às 20h, contra o Cuiabá, fora de casa.