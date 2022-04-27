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futebol

Titular e destaque do Rizespor, Fabrício Baiano comemora crescimento na Turquia

Volante brasileiro briga contra o rebaixamento no Campeonato Turco...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 12:33

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 12:33

Titular e um dos destaques do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o trabalho intenso que tem feito desde o início da temporada. Segundo o jogador, ele teve boa evolução no futebol turco.> Reunião do PSG com família de Mbappé por renovação foi positiva, diz jornal
- O futebol turco é um dos mais fortes da Europa. As equipes têm muita intensidade e os elencos são muito fortes. Estou feliz com a evolução que tive desde a minha chegada ao clube. Espero crescer ainda mais no país - disse.
Ainda de acordo com o jogador, a ideia de todos é vencer os jogos que restam nesta reta final da temporada.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa vencer os jogos que restam na temporada. Queremos encerrar o ano bem, com triunfos e boas apresentações - declarou o volante.
Crédito: FabrícioBaiano,volantequeatuanofutebolturco(Foto:Divulgação

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