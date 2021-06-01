Titular durante a temporada do Marítimo, Léo Andrade diz: 'Estou feliz aqui'

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Presente em 24 jogos na última temporada, o zagueiro Léo Andrade foi titular durante boa parte da temporada nos Leões da Madeira. Léo chegou ao Marítimo na temporada 2019/2020, e atuou pelo time sub-23 e clube B, até chegar ao principal onde fez uma excelente época. Léo Andrade analisa o desempenho pessoal de forma positiva.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Garantido na elite do futebol português para a temporada 21/22, o Marítimo começa a pensar em manter a base e reforçar o elenco para alcançar resultados melhores na primeira liga. Último time fora da zona de rebaixamento, o clube da Ilha da Madeira ficou um ponto na frente do Rio Ave, equipe que disputou os playoffs de descenso na elite do futebol em Portugal.

- Foi a minha primeira temporada no time principal. Estou feliz com o desempenho e espero alcançar voos maiores com a equipe na época que vem. Conseguimos nosso objetivo que era permanecer na primeira liga e sabemos do nosso potencial. Queremos brigar por posições mais altas na tabela na próxima competição nacional - disse o atleta.

Léo Andrade tem contrato com o clube até 30 de junho de 2024. O que desmente muitas pesquisas relacionadas ao seu nome na internet. Quando chegou em 2019, Léo assinou contrato de 5 anos com o clube e permanece por mais 3 temporadas.