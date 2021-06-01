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Titular durante a temporada do Marítimo, Léo Andrade diz: 'Estou feliz aqui'

Zagueiro brasileiro falou sobre a permanência de sua equipe, o Marítimo, na elite do futebol português...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 17:04

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:04

Crédito: Divulgação/Instagram
Presente em 24 jogos na última temporada, o zagueiro Léo Andrade foi titular durante boa parte da temporada nos Leões da Madeira. Léo chegou ao Marítimo na temporada 2019/2020, e atuou pelo time sub-23 e clube B, até chegar ao principal onde fez uma excelente época. Léo Andrade analisa o desempenho pessoal de forma positiva.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Garantido na elite do futebol português para a temporada 21/22, o Marítimo começa a pensar em manter a base e reforçar o elenco para alcançar resultados melhores na primeira liga. Último time fora da zona de rebaixamento, o clube da Ilha da Madeira ficou um ponto na frente do Rio Ave, equipe que disputou os playoffs de descenso na elite do futebol em Portugal.
- Foi a minha primeira temporada no time principal. Estou feliz com o desempenho e espero alcançar voos maiores com a equipe na época que vem. Conseguimos nosso objetivo que era permanecer na primeira liga e sabemos do nosso potencial. Queremos brigar por posições mais altas na tabela na próxima competição nacional - disse o atleta.
Léo Andrade tem contrato com o clube até 30 de junho de 2024. O que desmente muitas pesquisas relacionadas ao seu nome na internet. Quando chegou em 2019, Léo assinou contrato de 5 anos com o clube e permanece por mais 3 temporadas.
- Sei que estou feliz aqui no Marítimo e sei que tenho o apoio de todos no clube. Jogar em Portugal é a realização de um sonho para mim. - finalizou.

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