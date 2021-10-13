Titular do Vizela, Charles quer ótima sequência no clube português

O goleiro Charles, que hoje defende a camisa do Vizela, falou sobre a perspectiva para o crescimento da equipe na temporada. Segundo o arqueiro, a meta de todos é fazer com que o grupo evolua nesta época.- Estamos trabalhando muito para que essa sequência seja de grandes resultados. Vamos trabalhar muito para que as coisas saiam como estamos planejando. O grupo tem muito potencial e sabe que pode evoluir muito ainda - disse após o último jogo do campeonato.
> Veja a tabela da Primeira Liga
Ainda de acordo com o atleta, sua motivação é grande para este ano.
- Estou feliz com essa fase que estou vivendo. Tenho trabalhado muito para evoluir e para fazer um ano perfeito com a camisa do clube.