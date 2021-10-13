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futebol

Titular do Vizela, Charles quer ótima sequência no clube português

Goleiro brasileiro está no país há anos
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LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 13:26

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 13:26

Crédito: Charles busca sucesso com a camisa do Vizela (Divulgação/Vizela
O goleiro Charles, que hoje defende a camisa do Vizela, falou sobre a perspectiva para o crescimento da equipe na temporada. Segundo o arqueiro, a meta de todos é fazer com que o grupo evolua nesta época.- Estamos trabalhando muito para que essa sequência seja de grandes resultados. Vamos trabalhar muito para que as coisas saiam como estamos planejando. O grupo tem muito potencial e sabe que pode evoluir muito ainda - disse após o último jogo do campeonato.
> Veja a tabela da Primeira Liga
Ainda de acordo com o atleta, sua motivação é grande para este ano.
- Estou feliz com essa fase que estou vivendo. Tenho trabalhado muito para evoluir e para fazer um ano perfeito com a camisa do clube.

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