Titular do Tondela, Bebeto quer crescimento da equipe na temporada e foca em duelo com o Benfica

Crédito: Divulgação / Tondela

Titular do Tondela, o lateral-direito Bebeto revelou o desejo de ver a equipe crescendo de produção nesta sequência da temporada. Em alta no clube português, o jogador falou que todos têm trabalhado muito para que o grupo evolua.

Veja a tabela do Português- Estamos trabalhando muito para crescermos nestas próximas semanas e para fazermos uma boa sequência na temporada. O plantel vem se dedicando muito para evoluir. Queremos fazer um grande ano - disse o jogador que atua na lateral.

Ainda de acordo com Bebeto, a ideia de todos os jogadores da equipe do Tondela é vencer o Benfica em partida na Liga Portuguesa neste final de semana.