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Titular do Tondela, Bebeto quer crescimento da equipe na temporada e foca em duelo com o Benfica

Lateral-direito brasileiro é destaque na equipe portuguesa do Tondela, e planeja confronto contra equipe forte
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LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 16:28

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 16:28

Crédito: Divulgação / Tondela
Titular do Tondela, o lateral-direito Bebeto revelou o desejo de ver a equipe crescendo de produção nesta sequência da temporada. Em alta no clube português, o jogador falou que todos têm trabalhado muito para que o grupo evolua.
Veja a tabela do Português- Estamos trabalhando muito para crescermos nestas próximas semanas e para fazermos uma boa sequência na temporada. O plantel vem se dedicando muito para evoluir. Queremos fazer um grande ano - disse o jogador que atua na lateral.
Ainda de acordo com Bebeto, a ideia de todos os jogadores da equipe do Tondela é vencer o Benfica em partida na Liga Portuguesa neste final de semana.
- Vamos enfrentar uma grande equipe, sempre muito difícil de ser batida. Temos que fazer um jogo perfeito durante os noventa minutos para buscarmos um grande resultado - concluiu.

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