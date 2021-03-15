Titular do Tondela, Bebeto foca em sequência no fim da temporada

Em momento positivo no Tondela e um dos destaques da equipe na temporada, o lateral-direito Bebeto falou sobre o crescimento que teve no clube neste ano. Para o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.- Desde que cheguei ao clube tenho me dedicado muito para melhorar meu ritmo e para crescer com o grupo. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde então. Vou lutar para continuar construindo uma história aqui - disse o jogador.