Titular do Tondela, Bebeto foca em sequência no fim da temporada

Em momento positivo no Tondela e um dos destaques da equipe na temporada, o lateral-direito Bebeto falou sobre o crescimento que teve no clube neste ano. Para o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.- Desde que cheguei ao clube tenho me dedicado muito para melhorar meu ritmo e para crescer com o grupo. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde então. Vou lutar para continuar construindo uma história aqui - disse o jogador.
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Ainda de acordo com o atleta, o grupo vai se dedicar para terminar bem o campeonato.
- Queremos encerrar a temporada com bons jogos e com vitórias. O grupo está muito focado nisso. Queremos terminar o ano com ótimas partidas.