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futebol

Titular do Tondela, Bebeto foca em reta final de vitórias com a equipe

Lateral brasileiro é destaque na equipe do Tondela, que atua na Primeira Divisão do futebol português
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Publicado em 25 de Abril de 2021 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 15:28
Crédito: (Divulgação / Tondela
Um dos principais nomes do Tondela, o lateral-direito Bebeto falou sobre o desejo de todos no clube em terminar a temporada com vitórias nas próximas semanas. Para o jogador, o foco do elenco será fundamental para que isso seja possível.
Veja a tabela do Português- Vamos lutar muito para fazer uma ótima reta final de temporada e para que a equipe possa conquistar vitórias nestas próximas semanas. O grupo está muito motivado e focado nisso agora - disse o jogador.
Ainda de acordo com Bebeto, seu ano tem sido muito bom até aqui.
- Essa temporada tem sido muito especial para mim individualmente. Tenho me dedicado ao máximo para continuar melhorando meu desempenho em campo e para evoluir com a camisa do Tondela - concluiu o brasileiro.

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