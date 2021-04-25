Titular do Tondela, Bebeto foca em reta final de vitórias com a equipe

Crédito: (Divulgação / Tondela

Um dos principais nomes do Tondela, o lateral-direito Bebeto falou sobre o desejo de todos no clube em terminar a temporada com vitórias nas próximas semanas. Para o jogador, o foco do elenco será fundamental para que isso seja possível.

Veja a tabela do Português- Vamos lutar muito para fazer uma ótima reta final de temporada e para que a equipe possa conquistar vitórias nestas próximas semanas. O grupo está muito motivado e focado nisso agora - disse o jogador.

Ainda de acordo com Bebeto, seu ano tem sido muito bom até aqui.