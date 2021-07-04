Titular do Tondela, Bebeto foca em mais uma grande época no clube

Crédito: (Divulgação / Tondela

Um dos principais nomes do Tondela, o lateral-direito Bebeto falou sobre o desejo de fazer uma grande época com a camisa do clube novamente. Titular absoluto da posição, o jogador revelou estar em uma ótima expectativa para a temporada que virá.

Veja o mata-mata da Eurocopa- Estou vivendo uma expectativa grande para essa nova temporada. Sem dúvida, minha ideia é trabalhar ainda mais neste ano para que eu continue fazendo a minha história no clube. Estou muito motivado para isso - disse o jogador.

Ainda de acordo com Bebeto, o plantel do Tondela tem tudo para ter sucesso esse ano.