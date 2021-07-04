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futebol

Titular do Tondela, Bebeto foca em mais uma grande época no clube

Lateral brasileiro que atua pelo time do Tondela é destaque como titular absoluto na equipe portuguesa
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Publicado em 04 de Julho de 2021 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 15:37
Crédito: (Divulgação / Tondela
Um dos principais nomes do Tondela, o lateral-direito Bebeto falou sobre o desejo de fazer uma grande época com a camisa do clube novamente. Titular absoluto da posição, o jogador revelou estar em uma ótima expectativa para a temporada que virá.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Estou vivendo uma expectativa grande para essa nova temporada. Sem dúvida, minha ideia é trabalhar ainda mais neste ano para que eu continue fazendo a minha história no clube. Estou muito motivado para isso - disse o jogador.
Ainda de acordo com Bebeto, o plantel do Tondela tem tudo para ter sucesso esse ano.
- Nosso plantel é muito forte, competitivo e tem tudo para fazer um grande ano. Só depende da gente. Vamos lutar muito por isso - concluiu o lateral brasileiro do Tondelo.

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