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Titular do Tondela, Bebeto destaca grande ano no clube português

Lateral brasileiro revelou a meta de evoluir coletivamente nos próximos jogos, mas garantiu estar feliz na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 08:21

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 08:21

Crédito: Divulgação/Tondela
Em ótima fase vestindo a camisa do Tondela nesta temporada, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, destacou o crescimento que teve na equipe neste ano. Segundo o jogador, que vestiu a camisa do Marítimo recentemente, a meta é continuar evoluindo no país europeu.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Estou trabalhando muito para continuar crescendo e melhorando meus números com a camisa do Tondela, que é um grande clube. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, a meta da equipe é evoluir nos próximos jogos.
- Vamos continuar trabalhando forte para crescermos na tabela e para fazermos uma grande Liga neste ano. O grupo está muito focado nisso.

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