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futebol

Titular do Tondela, Bebeto comemora classificação da equipe na Taça de Portugal

Lateral brasileiro foi bem na vitória sobre o Felgueiras e vive grande fase na Europa
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LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 15:33

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 15:33

Crédito: Divulgação/Tondela
Titular do Tondela e vivendo um grande momento no clube português, o lateral-direito Bebeto comemorou a classificação da equipe na Taça de Portugal após a vitória sobre o Felgueiras por 1 x 0 neste domingo. Segundo o jogador, a meta de todos foi alcançada e isso é o mais importante.
- A classificação foi muito importante. Fizemos uma grande partida e isso é fundamental para a equipe ganhar confiança visando a sequência da temporada. O grupo mereceu a classificação - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, o plantel vai com tudo para se manter firme na disputa.
- Vamos com tudo para chegarmos o mais distante possível na competição. Todos estão muito motivados para isso.

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