Titular do Tondela, Bebeto comemora classificação da equipe na Taça de Portugal

Crédito: Divulgação/Tondela

Titular do Tondela e vivendo um grande momento no clube português, o lateral-direito Bebeto comemorou a classificação da equipe na Taça de Portugal após a vitória sobre o Felgueiras por 1 x 0 neste domingo. Segundo o jogador, a meta de todos foi alcançada e isso é o mais importante.

- A classificação foi muito importante. Fizemos uma grande partida e isso é fundamental para a equipe ganhar confiança visando a sequência da temporada. O grupo mereceu a classificação - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, o plantel vai com tudo para se manter firme na disputa.