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Titular do Shimizu, Carlinhos quer sequência positiva da equipe na reta final da temporada

Atacante brasileiro que atua na equipe do Shimizu vem passando por grande momento no futebol asiático
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Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 16:36
Crédito: Divulgação/Shimizu
Em grande momento vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos espera a evolução da equipe japonesa na reta final da temporada. Segundo o atleta, a meta é crescer de produção nestes próximos jogos para manter o clube na J-League.- Estamos nos empenhando para terminarmos bem a temporada, com vitórias e com o clube na J-League para 2022. Temos que ter intensidade máxima nas próximas partidas para encerrarmos o ano com triunfos - disse.
Segundo o jogador, seu objetivo é crescer com o grupo nos próximos compromissos.
- Estou trabalhando para encerrar esse ano com vitórias, gols e ajudando o Shimizu a conquistar seus objetivos na temporada - concluiu o jogador brasileiro.

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