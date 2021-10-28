Titular do Shimizu, Carlinhos quer sequência positiva da equipe na reta final da temporada

Em grande momento vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos espera a evolução da equipe japonesa na reta final da temporada. Segundo o atleta, a meta é crescer de produção nestes próximos jogos para manter o clube na J-League.- Estamos nos empenhando para terminarmos bem a temporada, com vitórias e com o clube na J-League para 2022. Temos que ter intensidade máxima nas próximas partidas para encerrarmos o ano com triunfos - disse.