Titular do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes revela expectativa para início dos campeonatos no país

Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG

Titular do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes revelou a evolução da equipe nas últimas semanas de trabalhos visando o início das competições na China. Segundo o jogador, o grupo vem melhorando muito no dia a dia e tem tudo para fazer uma grande temporada em 2021.

- O elenco vem trabalhando muito para melhorar o rendimento em campo visando o início das competições. O grupo sabe do potencial que tem e do quanto pode render durante a temporada. Vamos buscar manter esse ritmo nas próximas semanas para chegarmos bem nas competições - disse o atleta.Segundo Ricardo, esse ano tem tudo para ser ainda mais especial para ele.