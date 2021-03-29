Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Titular do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes revela expectativa para início dos campeonatos no país
futebol

Titular do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes revela expectativa para início dos campeonatos no país

Titular da equipe, brasileiro revela dedicação para ter um grande ano...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 10:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 10:07
Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG
Titular do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes revelou a evolução da equipe nas últimas semanas de trabalhos visando o início das competições na China. Segundo o jogador, o grupo vem melhorando muito no dia a dia e tem tudo para fazer uma grande temporada em 2021.
- O elenco vem trabalhando muito para melhorar o rendimento em campo visando o início das competições. O grupo sabe do potencial que tem e do quanto pode render durante a temporada. Vamos buscar manter esse ritmo nas próximas semanas para chegarmos bem nas competições - disse o atleta.Segundo Ricardo, esse ano tem tudo para ser ainda mais especial para ele.
- Tenho trabalhado muito para construir uma história no futebol chinês e no Shanghai, que é um grande clube. Vou continuar me dedicando ao máximo para que esse ano de 2021 seja ainda melhor para mim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados