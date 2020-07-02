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futebol

Titular do Santo André em 2020, volante foca no retorno dos jogos

Nando Carandina chegou ao clube nesta temporada e comemora a boa fase, que fez o time ser líder geral do Paulistão. Meio-campista espera que a competição seja completada...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 23:31

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 23:31
Crédito: Divulgação/Santo André
Um dos principais destaques do Santo André em 2020 e capitão da equipe, o volante Nando Carandina, ex-Paysandu, Red Bull e Novorizontino, falou sobre o ótimo ano que tem feito desde sua chegada ao clube. Feliz com o crescimento que teve, o jogador, que também atuou no Rio Claro, comemorou a fase.
- Esse ano tem sido muito especial para mim em todos os sentidos. Voltei a jogar com muita regularidade e com uma intensidade grande. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e espero manter isso no segundo semestre. Vou trabalhar muito para que isso seja possível - disse o jogador.
Ainda segundo o atleta, a meta do Santo André é terminar o Paulistão.
- Nossa ideia é terminar bem o Paulistão. Todos aqui estão vivendo essa expectativa. Vamos lutar muito para encerrar a competição com bons resultados - concluiu.
Líder geral do Campeonato Paulista, o Santo André ainda não sabe quando a competição será retomada, já que não há uma data para seu reinício. Os treinos com bola, porém, foram autorizados a partir desta quarta-feira.

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