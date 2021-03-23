Titular do Santa Clara, Mansur quer vitória sobre o Porto na Liga

Crédito: Santa Clara

Um dos destaques do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná revelou o desejo do grupo em conquistar um triunfo sobre o Porto, vice-líder da Liga NOS, no próximo dia 3 fora de casa. Segundo o jogador, a meta é fazer uma grande partida durante os noventa minutos.

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- Vamos enfrentar uma equipe muito forte, que vive um grande momento na temporada e vem brigando pelo título da Liga. Temos que ter o máximo de intensidade para chegarmos ao objetivo, que é conquistar um grande resultado - disse.Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer terminar a época entre os dez primeiros colocados da Liga.