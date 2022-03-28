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Titular do Samut Prakan City, Samuel espera boa sequência com a equipe na reta final da temporada

Atacante ex-Fluminense é a esperança de gols da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 16:33

Publicado em 28 de Março de 2022 às 16:33

Em grande fase vestindo a camisa do Samut Prakan, o atacante Samuel, ex-Fluminense, quer ritmo forte da equipe para a sequência da atual época. Segundo o jogador, todos querem fazer grandes jogos na reta final de 2022.> Tite descarta intensidade do Brasil contra a Bolívia devido a altitude: ‘É desumano’
- Vamos em busca de vitórias nesta reta final de temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para fazer bons jogos e para crescer de produção. Nossa ideia é encerrar o ano vencendo e fazendo boas apresentações - disse.
O brasileiro Samuel também afirmou o desejo de continuar evoluindo no futebol tailandês.
- Estou muito feliz na Tailândia e trabalhando para continuar evoluindo no clube e no país. Tenho me empenhado para que as coisas saiam como estou planejando - revelou Samuel.
Crédito: (Foto:Divulgação

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