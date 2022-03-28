Titular do Samut Prakan City, Samuel espera boa sequência com a equipe na reta final da temporada

Em grande fase vestindo a camisa do Samut Prakan, o atacante Samuel, ex-Fluminense, quer ritmo forte da equipe para a sequência da atual época. Segundo o jogador, todos querem fazer grandes jogos na reta final de 2022.> Tite descarta intensidade do Brasil contra a Bolívia devido a altitude: ‘É desumano’

- Vamos em busca de vitórias nesta reta final de temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para fazer bons jogos e para crescer de produção. Nossa ideia é encerrar o ano vencendo e fazendo boas apresentações - disse.

O brasileiro Samuel também afirmou o desejo de continuar evoluindo no futebol tailandês.

- Estou muito feliz na Tailândia e trabalhando para continuar evoluindo no clube e no país. Tenho me empenhado para que as coisas saiam como estou planejando - revelou Samuel.