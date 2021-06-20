Titular do Rizespor, Fabrício Baiano foca em grande ano na Turquia

Em grande fase com a camisa do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou o ótimo momento na Turquia. Feliz com a evolução que teve com o grupo, o jogador revelou estar vivendo o melhor momento da sua carreira.- Estou muito feliz com o crescimento que tive no futebol turco nestas últimas temporadas. Joguei boa parte das últimas campanhas e tive intensidade. Minha ideia é continuar crescendo e fazendo a minha história no clube - disse.