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futebol

Titular do Rizespor, Fabrício Baiano foca em grande ano na Turquia

Volante vem se destacando na Europa
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LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 10:57

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 10:57

Crédito: Fabricio Baiano quer melhorar seu ritmo para a próxima temporada (Divulgação / Rizespor
Em grande fase com a camisa do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou o ótimo momento na Turquia. Feliz com a evolução que teve com o grupo, o jogador revelou estar vivendo o melhor momento da sua carreira.- Estou muito feliz com o crescimento que tive no futebol turco nestas últimas temporadas. Joguei boa parte das últimas campanhas e tive intensidade. Minha ideia é continuar crescendo e fazendo a minha história no clube - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco quer fazer um grande ano em 2021/2022.
- Vamos trabalhar muito para que essa próxima temporada seja especial para todos, com conquistas e títulos.

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