Titular do Rizespor, Fabrício Baiano espera boa reta final da equipe

Destaque do Rizespor neste ano, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, pediu intensidade máxima da equipe na reta final da temporada. Segundo o jogador, a meta é terminar o ano vencendo os jogos que restam.- Nossa ideia é terminar a temporada vencendo as partidas que restam. O grupo está muito motivado para encerrar o ano com vitórias. Vamos com tudo nestas próximas semanas para conquistarmos nossos objetivos - disse.