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futebol

Titular do Rizespor, Fabrício Baiano espera boa reta final da equipe

Volante vem se destacando da Turquia
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Publicado em 26 de Abril de 2021 às 10:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 10:57
Crédito: Fabrício Baiano está em reta final do Campeonato Turco (Divulgação
Destaque do Rizespor neste ano, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, pediu intensidade máxima da equipe na reta final da temporada. Segundo o jogador, a meta é terminar o ano vencendo os jogos que restam.- Nossa ideia é terminar a temporada vencendo as partidas que restam. O grupo está muito motivado para encerrar o ano com vitórias. Vamos com tudo nestas próximas semanas para conquistarmos nossos objetivos - disse.
Ainda de acordo com o jogador, essa temporada tem sido especial para ele.
- Individualmente tem sido uma grande temporada para mim. Vou continuar me dedicando ao máximo para evoluir e para melhorar meu rendimento em campo.

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