Titular do Rio Ave, Aderllan quer vitórias na reta final de temporada

Titular do Rio Ave e um dos líderes do elenco português, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos, ex-São Paulo, Vitória e Valência quer uma grande reta final de época com o clube. Segundo o jogador, o plantel vem se esforçando para terminar bem o ano.> Ídolo do Manchester United relembra período com Cristiano Ronaldo: 'Era bom, mas chato para c******'

- Estamos buscando essa evolução na reta final de época para chegarmos aos nossos objetivos na competição. O grupo está ciente do que precisa e vai continuar trabalhando para alcançar suas metas este ano - disse o defensor.

Líder da segunda divisão do Campeonato Português, o Rio Ave está com o acesso bem encaminhado. Aderllan falou sobre o desejo do grupo em conquistar o acesso nesta temporada.

- Nossa ideia é colocar o Rio Ave em seu lugar, que é a primeira divisão. Nós estamos nos dedicando ao máximo por isso. Vamos lutar muito para que isso aconteça - declarou.