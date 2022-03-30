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Titular do Rio Ave, Aderllan quer vitórias na reta final de temporada

Zagueiro brasileiro ex-São Paulo, Vitória e Valência, é titular do clube que lidera a segunda divisão do Campeonato Português...
LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 14:12

Publicado em 30 de Março de 2022 às 14:12

Titular do Rio Ave e um dos líderes do elenco português, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos, ex-São Paulo, Vitória e Valência quer uma grande reta final de época com o clube. Segundo o jogador, o plantel vem se esforçando para terminar bem o ano.> Ídolo do Manchester United relembra período com Cristiano Ronaldo: 'Era bom, mas chato para c******'
- Estamos buscando essa evolução na reta final de época para chegarmos aos nossos objetivos na competição. O grupo está ciente do que precisa e vai continuar trabalhando para alcançar suas metas este ano - disse o defensor.
Líder da segunda divisão do Campeonato Português, o Rio Ave está com o acesso bem encaminhado. Aderllan falou sobre o desejo do grupo em conquistar o acesso nesta temporada.
- Nossa ideia é colocar o Rio Ave em seu lugar, que é a primeira divisão. Nós estamos nos dedicando ao máximo por isso. Vamos lutar muito para que isso aconteça - declarou.
Crédito: Aderllan,zagueirodoRioAve(Foto:Divulgação/RioAve

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