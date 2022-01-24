Titular do Rio Ave, Aderllan quer crescimento da equipe na época

Titular do Rio Ave desde a última época, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos, ex-São Paulo, Vitória e Valência, espera a evolução da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a ideia de todos é continuar melhorando os números na época.- Estamos em um ritmo forte, fazendo uma boa temporada e buscando esse crescimento, essa melhora nos números. O grupo está muito focado e ciente da responsabilidade que terá nas próximas partidas - disse o defensor.
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Aderllan falou, ainda, sobre seu momento individual, que tem sido muito bom.
- Estou passando por um momento muito especial no Rio Ave e trabalhando muito para continuar fazendo a minha história no clube.