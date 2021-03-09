Titular do Rio Ave, Aderllan mira sequência positiva na temporada

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Um dos principais jogadores do Rio Ave e em alta no clube, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos quer uma boa sequência da equipe até o fim da época. Segundo o jogador, o plantel vem trabalhando muito para crescer de produção nestas próximas semanas.

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- Estamos trabalhando para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo vem se dedicando ao máximo para encerrar bem a sua participação na temporada - disse o defensor.Aderllan ainda destacou o bom ano individual que vem fazendo.