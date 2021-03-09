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futebol

Titular do Rio Ave, Aderllan mira sequência positiva na temporada

Um dos principais nomes do clube português, brasileiro revelou foco da equipe no final da época...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 12:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 12:08
Crédito: Divulgação
Um dos principais jogadores do Rio Ave e em alta no clube, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos quer uma boa sequência da equipe até o fim da época. Segundo o jogador, o plantel vem trabalhando muito para crescer de produção nestas próximas semanas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Estamos trabalhando para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo vem se dedicando ao máximo para encerrar bem a sua participação na temporada - disse o defensor.Aderllan ainda destacou o bom ano individual que vem fazendo.
- Individualmente, essa época tem sido uma das melhores da minha carreira. Estou muito feliz por isso e motivado para continuar ajudando o Rio Ave.

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