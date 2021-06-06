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futebol

Titular do Rio Ave, Aderllan fala sobre temporada individual no clube

Zagueiro brasileiro é um dos destaques da equipe portuguesa
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LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 12:21

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 12:21

Crédito: Aderllan teve boa participação no Rio Ave (Divulgação/Rio Ave
Um dos principais jogadores do Rio Ave e em alta no clube, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos falou sobre a temporada individual que teve na equipe portuguesa. Entre os jogadores que mais acertaram passes na época e um dos maiores ladrões de bola do ano, o atleta destacou esses números.- Procurei trabalhar muito durante a época para fazer o meu melhor e para ajudar a equipe dentro de campo. Alguns números meus foram positivos e agradeço ao grupo pela confiança durante o ano - disse o defensor.
Aderllan ainda falou sobre o período de férias que tem tido com a família antes de retornar à Portugal.
- Estou com a família e buscando trabalhar a parte física neste período para estar bem quando retornar. Tem sido um período importante com os familiares.

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