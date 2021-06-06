Titular do Rio Ave, Aderllan fala sobre temporada individual no clube

Um dos principais jogadores do Rio Ave e em alta no clube, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos falou sobre a temporada individual que teve na equipe portuguesa. Entre os jogadores que mais acertaram passes na época e um dos maiores ladrões de bola do ano, o atleta destacou esses números.- Procurei trabalhar muito durante a época para fazer o meu melhor e para ajudar a equipe dentro de campo. Alguns números meus foram positivos e agradeço ao grupo pela confiança durante o ano - disse o defensor.