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Titular do Rio Ave, Aderllan fala sobre desejo de evolução da equipe portuguesa na temporada

Zagueiro brasileiro vive bom momento na equipe portuguesa e está perto de completar 100 jogos pelo clube. Defensor tem contrato com o time lusitano até o final da temporada
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LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2021 às 15:20

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 15:20

Crédito: Divulgação / Rio Ave
Titular do Rio Ave desde a última temporada, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos quer a evolução da equipe nas próximas partidas. Segundo o defensor de 32 anos, a ideia de todos no clube português é continuar melhorando os números na época.
- Nossa equipe vem em um ritmo forte e fazendo uma grande época. Isso é muito importante. Agora é manter a intensidade para continuar melhorando dentro e fora de campo na temporada - disse o defensor.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
Aderllan, que tem passagem por São Paulo, Vitória e Valencia, falou ainda sobre seu momento individual, que tem sido muito bom.
+ Xavi fica entre os 10 técnicos mais caros da história; veja a lista das contratações mais altas
- Tem sido uma temporada muito boa para mim, também, individualmente. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Quero crescer ainda mais com todos.

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