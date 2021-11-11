Titular do Rio Ave, Aderllan fala sobre desejo de evolução da equipe portuguesa na temporada

Crédito: Divulgação / Rio Ave

Titular do Rio Ave desde a última temporada, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos quer a evolução da equipe nas próximas partidas. Segundo o defensor de 32 anos, a ideia de todos no clube português é continuar melhorando os números na época.

- Nossa equipe vem em um ritmo forte e fazendo uma grande época. Isso é muito importante. Agora é manter a intensidade para continuar melhorando dentro e fora de campo na temporada - disse o defensor.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português

Aderllan, que tem passagem por São Paulo, Vitória e Valencia, falou ainda sobre seu momento individual, que tem sido muito bom.

+ Xavi fica entre os 10 técnicos mais caros da história; veja a lista das contratações mais altas