Titular do Remo, Felipe Gedoz foca em G4 da Série B

Crédito: Samara Miranda/Remo

Em alta com a camisa do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, espera intensidade máxima da equipe paraense na sequência da Série B em busca do G4 da disputa. Para ele, o grupo tem totais condições de alcançar esse importante objetivo.

Liverpool, Fla, Juventus… Veja camisas que viraram piada após o lançamento- Estamos trabalhando muito para conquistarmos o objetivo, que é estar na briga pelo G4. O grupo tem melhorado seu desempenho em campo a cada jogo e isso é importante. Agora é manter um ritmo forte para chegarmos mais próximos dos quatro primeiros colocados. - disse.

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Gedoz ainda falou sobre sua fase atual no Leão.

- Estou feliz com a minha evolução e com meu crescimento nestas últimas semanas. Tenho trabalhado muito para continuar crescendo de produção com todos. - concluiu.