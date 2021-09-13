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futebol

Titular do Remo, Felipe Gedoz foca em G4 da Série B

Meia passa por ótima fase com a camisa do Leão...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 17:25
Crédito: Samara Miranda/Remo
Em alta com a camisa do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, espera intensidade máxima da equipe paraense na sequência da Série B em busca do G4 da disputa. Para ele, o grupo tem totais condições de alcançar esse importante objetivo.
Liverpool, Fla, Juventus… Veja camisas que viraram piada após o lançamento- Estamos trabalhando muito para conquistarmos o objetivo, que é estar na briga pelo G4. O grupo tem melhorado seu desempenho em campo a cada jogo e isso é importante. Agora é manter um ritmo forte para chegarmos mais próximos dos quatro primeiros colocados. - disse.
VAI SUBIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO REMO NA SÉRIE B
Gedoz ainda falou sobre sua fase atual no Leão.
- Estou feliz com a minha evolução e com meu crescimento nestas últimas semanas. Tenho trabalhado muito para continuar crescendo de produção com todos. - concluiu.
O Remo recebe o Avaí na quinta-feira (16), às 21h30, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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