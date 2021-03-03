futebol

Titular do PSG, Moise Kean testa positivo para Covid-19

Atacante italiano de 21 anos do Paris Saint-Germain não viajou para enfrentar o Bordeaux por testar positivo para coronavírus...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 13:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 13:17
Crédito: (Divulgação/Twitter do PSG
Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain anunciou, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais e em seu site oficial, que o atacante Moise Kean testou positivo para coronavírus, e irá cumprir os protocolos de distanciamento social.
Veja a tabela do FrancêsMoise Kean testou positivo no teste para coronavírus realizado na manhã da França. Com isso, o jogador italiano não viajou para Bordeaux, e permanecerá em Paris, onde deverá seguir os protocolos de distanciamento social impostos pelo governo francês.
Titular do Paris Saint-Germain, Moise Kean conseguiu um lugar na equipe com as lesões de estrelas, como Neymar. Contra o Barcelona, o atacante italiano marcou um gol, sendo importante para a sua equipe nos últimos jogos em que atuou.
Emprestado pelo Everton, da Inglaterra, Moise Kean não sabe qual será o seu futuro no Paris Saint-Germain.
O PSG, segundo colocado do Campeonato Francês com 57 pontos em 27 partidas, enfrenta o Bordeaux hoje às 17h (de Brasília) em partida válida pela 28ª rodada da Ligue 1.

