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Titular do Porto B, zagueiro João Marcelo fala sobre expectativas para a temporada

Jovem zagueiro brasileiro que atua pela equipe B do Porto atuou em 31 partidas na última temporada do clube...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 19:18
Crédito: Arquivo Pessoal
A temporada portuguesa vai começar para o jovem zagueiro João Marcelo. Neste sábado (07), o brasileiro entra em campo com o Porto B para enfrentar o CD Trofense pela LigaPro, segunda divisão nacional. Titular da equipe em seu primeiro ano, o camisa 43 atuou em 31 jogos e marcou dois gols. Mais maduro, João quer melhorar ainda mais seu desempenho e buscar uma vaga no time principal.
+ Veja a tabela do PortuguêsNatural do Rio de Janeiro, o jogador fez sua estreia no Boavista-RJ e foi transferido para o Grêmio ainda nas categorias de base, após isso ele defendeu as cores da Tombense, antes de sair para Portugal. Além de João Marcelo, o Porto B também conta com outros oito brasileiros no elenco, entre eles Guilherme Peglow e Léo Borges, ambos vindos do Internacional.
- Estou feliz por estar em uma equipe onde tantos brasileiros brilharam. Já estou mais adaptado ao estilo de jogo da liga nessa minha segunda temporada e vou seguir batalhando para desempenhar o melhor futebol para, quem sabe, subir ao time principal - afirmou João.
O clube português é considerado uma porta de entrada para atletas do Brasil que buscam se desenvolver e brilhar na Europa, como é o exemplo de Pepê, destaque do Grêmio, que foi contratado pelo time dos 'Dragões' na última temporada.

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