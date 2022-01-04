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Titular do Manchester United solta o verbo após derrota em casa: 'Falta comprometimento'

Red Devils caíram diante do Wolverhampton, no Old Trafford, na última segunda, por 1 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 14:17

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 14:17

O Manchester United estreou em 2022 com uma derrota em casa para o Wolverhampton, na última segunda-feira. Após a partida, o lateral-esquerdo da equipe, Luke Shaw, deu fortes declarações à agência de notícias DPA. Segundo o titular, os jogadores dos Red Devils precisam ter mais comprometimento.
+ Lukaku é reintegrado ao elenco do Chelsea e está arrependido das declarações contra Tuchel, diz site- Eu não senti que no campo estávamos todos juntos. Se você olhar nosso elenco, temos uma qualidade inacreditável. Mas temos que ser mais intensos, agressivos e estarmos mais motivados. E quando entrarmos no jogo, temos que ter comprometimento. Não estou dizendo que alguém não estava (comprometido), mas precisamos estar 100% comprometidos para vencer adversários como os Wolves - disse.
+ Monaco anuncia novo técnico dois dias após demissão de Niko Kovac
Além da derrota por 1 a 0, o Manchester United foi amplamente dominado pelos Wolves dentro do Old Trafford. Foi a primeira derrota da equipe sob comando da Ralf Rangnick, que substituiu Ole Gunnar Solskjaer. Atualmente, os Red Devils estão na sétima colocação da Premier League, com 31 pontos.
Crédito: ManchesterUnitedperdeuparaoWolverhamptonnaúltimasegunda-feira(Divulgação

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