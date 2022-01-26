Titular do Juventus na Copinha, Dudu Lima vive expectativa por chance no profissional: 'Tranquilo e focado'

O Juventus estreou na Série A-2 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (26), contra o Lemense, na Rua Javari, vencendo por 1 a 0. Um outro atleta também atuou em 2022 e buscar dar sequência. Um dos bons nomes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Dudu Lima vive expectativa para estar no time 'de cima' em mais um ano. O meia atacante é visto como uma das grandes promessas do Moleque Travesso.

- Sigo tranquilo e focado no dia a dia. A comissão técnica tanto da base como do profissional estão sempre conversando comigo, passando confiança e tranquilidade e as coisas vão acontecer naturalmente. Estive no profissional no ano passado, esse ano desci pra jogar a Copinha e independente da categoria é uma honra vestir a camisa do Juventus - pontuou Dudu.Dudu, que marcou um gol na Copinha, e alguns outros atletas do elenco que chegou à terceira fase da competição participam de treinos do profissional.