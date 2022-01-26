Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Titular do Juventus na Copinha, Dudu Lima vive expectativa por chance no profissional: 'Tranquilo e focado'
futebol

Titular do Juventus na Copinha, Dudu Lima vive expectativa por chance no profissional: 'Tranquilo e focado'

Meia atacante foi um dos destaques do Moleque Travesso na Copa São Paulo e faz treinos com o time principal
...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 18:46
O Juventus estreou na Série A-2 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (26), contra o Lemense, na Rua Javari, vencendo por 1 a 0. Um outro atleta também atuou em 2022 e buscar dar sequência. Um dos bons nomes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Dudu Lima vive expectativa para estar no time 'de cima' em mais um ano. O meia atacante é visto como uma das grandes promessas do Moleque Travesso.
- Sigo tranquilo e focado no dia a dia. A comissão técnica tanto da base como do profissional estão sempre conversando comigo, passando confiança e tranquilidade e as coisas vão acontecer naturalmente. Estive no profissional no ano passado, esse ano desci pra jogar a Copinha e independente da categoria é uma honra vestir a camisa do Juventus - pontuou Dudu.Dudu, que marcou um gol na Copinha, e alguns outros atletas do elenco que chegou à terceira fase da competição participam de treinos do profissional.
Crédito: DuduLimafalousobreachancedeestrarnoprofissionaldoJuventus(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados