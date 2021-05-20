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futebol

Titular do Incheon United, Negueba quer sequência no clube coreano

Meia ex-Flamengo é destaque na Coreia do Sul
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LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 11:36

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 11:36

Crédito: Negueba planeja ótima temporada com Incheon United (Divulgação / Incheon United
O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, destacou seu ótimo momento com a camisa do Incheon United, da Coreia do Sul. Feliz com a evolução que teve nas últimas partidas, o jogador revelou estar motivado para a sequência deste ano.- Estou trabalhando muito para crescer com a camisa do clube e para fazer uma boa sequência com a equipe nas próximas semanas. Vou continuar me dedicando ao máximo para fazer um grande 2021 no Incheon.
Segundo Negueba, o grupo tem tudo para fazer um grande ano.
- O elenco tem trabalhado muito para crescer na temporada. Estamos no caminho certo para que isso seja possível.

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