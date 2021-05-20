Titular do Incheon United, Negueba quer sequência no clube coreano

O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, destacou seu ótimo momento com a camisa do Incheon United, da Coreia do Sul. Feliz com a evolução que teve nas últimas partidas, o jogador revelou estar motivado para a sequência deste ano.- Estou trabalhando muito para crescer com a camisa do clube e para fazer uma boa sequência com a equipe nas próximas semanas. Vou continuar me dedicando ao máximo para fazer um grande 2021 no Incheon.