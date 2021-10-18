Titular do Incheon United, Negueba, ex-Flamengo, quer crescimento na Coreia do Sul

O meio-campista Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, quer intensidade do Incheon United na sequência do futebol coreano. Para o jogador, o grupo tem tudo para crescer de produção nos próximos jogos da temporada.- Estamos trabalhando para que o grupo possa crescer de produção nestas próximas partidas da temporada. Todos estão se dedicando ao máximo para que o grupo possa encerrar o ano com bons resultados - disse o jogador brasileiro.
Segundo Negueba, esta temporada na equipe do Incheon United tem sido especial na Coréia do Sul.
- Estou vivendo um ótimo momento em minha carreira e espero mantê-lo até o fim deste ano. Tenho me dedicado ao máximo para continuar crescendo com a camisa do clube - concluiu Negueba.