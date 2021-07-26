Titular do Incheon United, Negueba espera ótima sequência no clube

Crédito: Negueba é destaque do Incheon United (Divulgação / Incheon United

O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, destacou seu ótimo momento que vive com a camisa do Incheon United, da Coreia do Sul. Feliz com a evolução que teve nas últimas partidas, o jogador revelou estar motivado para a sequência deste ano.

Veja a tabela do Espanhol- Estou me dedicando muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Estar no futebol coreano tem me feito muito bem, tenho evoluído bastante. Vou continuar me dedicando para evoluir - disse.

Segundo Negueba, o grupo do clube coreano tem tudo para fazer um grande segundo semestre.