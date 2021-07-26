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futebol

Titular do Incheon United, Negueba espera ótima sequência no clube

Meia-campista revelado pelo Flamengo e com passagem pelo São Paulo é destaque na Coreia do Sul
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Publicado em 26 de Julho de 2021 às 14:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 14:16
Crédito: Negueba é destaque do Incheon United (Divulgação / Incheon United
O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, destacou seu ótimo momento que vive com a camisa do Incheon United, da Coreia do Sul. Feliz com a evolução que teve nas últimas partidas, o jogador revelou estar motivado para a sequência deste ano.
Veja a tabela do Espanhol- Estou me dedicando muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Estar no futebol coreano tem me feito muito bem, tenho evoluído bastante. Vou continuar me dedicando para evoluir - disse.
Segundo Negueba, o grupo do clube coreano tem tudo para fazer um grande segundo semestre.
- Estamos trabalhando para alcançarmos nossos objetivos nestes próximos meses. A meta é crescer de produção e fazer um ótimo segundo semestre - concluiu Negueba.

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