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futebol

Titular do Grêmio, Villasanti comemora marca importante na carreira

Volante de Roger Machado completa nesta sexta-feira a marca de seis anos como atleta profissional...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 20:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 20:17
Destaque do Grêmio na temporada, o paraguaio Villasanti tem motivos para comemorar nesta quarta-feira, 4. O atleta que chegou a Porto Alegre no ano passado e vem se firmando como titular do meio- campo gremista, completa seis anos de sua estreia como atleta profissional. Naquela oportunidade, o jovem vestia a camisa do Cerro Porteño e atuou por 90 minutos em partida diante do Libertad. Naquela temporada entrou em sete partidas e marcou um gol na partida contra o General Díaz.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Hoje, no Grêmio, vem mantendo um jogo mais firme, buscando o desarme dos adversários rapidamente e com um qualificado passe, Mathías vem conquistando bons números e animando o torcedor gremista para a sequência da temporada. Desde sua chegada ao time gaúcho, o paraguaio já atuou em 34 partidas e ajudou a equipe com dois gols marcados. Além disso já participou da conquista do Estadual dessa temporada e vem ajudando o tricolor na campanha em busca do acesso.
"Feliz em recordar desta data importante, pois foi onde minha caminhada começou. Feliz e focado em buscar ainda mais, com trabalho diário e ajuda dos meus companheiros vamos em busca dos objetivos da temporada. Agradeço ao Cerro por todo o apoio e dedicação, foi onde me projetei para o mundo da bola, e ao Grêmio por confiar no meu trabalho. Um agradecimento a todos os torcedores pelo apoio do dia a dia e por torcerem sempre,” afirma o camisa 27 do tricolor.
No próximo domingo, 8, o Grêmio sai para enfrentar o Cruzeiro, pelo Brasileirão. O tricolor vem de boa sequência na Série B e busca mais três pontos para se manter na liderança da competição.
Crédito: Foto:Divulgação/LucasUebel/Grêmio

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