Titular do Ferroviário, Wesley Dias quer evolução no clube

Crédito: Divulgação/Ferroviário

No Ferroviário há algumas semanas, o volante Wesley Dias destacou o trabalho intenso que vem fazendo com a camisa do clube desde então. Para o jogador, com passagens pelo Vitória, Paraná, CRB e Estoril, de Portugal, o grupo tem tudo para continuar crescendo de produção nos próximos dias.TABELA> Veja classificação e simulador do Cearense clicando aqui

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- Estamos fazendo um trabalho forte nas últimas semanas e evoluindo muito dentro de campo. Vamos procurar manter esse ritmo para alcançarmos nossos objetivos na temporada. O grupo está muito motivado e vem entendendo bem o que vem sendo passado. Isso é muito importante neste momento - disse.

Ainda de acordo com o jogador, o Ferroviário tem tudo para fazer uma ótima temporada.