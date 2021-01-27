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futebol

Titular do Ferroviário, Wesley Dias quer evolução no clube

Volante destacou o trabalho intenso que vem fazendo na equipe desde que chegou...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 20:49

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 20:49

Crédito: Divulgação/Ferroviário
No Ferroviário há algumas semanas, o volante Wesley Dias destacou o trabalho intenso que vem fazendo com a camisa do clube desde então. Para o jogador, com passagens pelo Vitória, Paraná, CRB e Estoril, de Portugal, o grupo tem tudo para continuar crescendo de produção nos próximos dias.TABELA> Veja classificação e simulador do Cearense clicando aqui
GALERIA> Qual foi a melhor? LANCE! lista 40 duplas ofensivas dos clubes brasileiros
- Estamos fazendo um trabalho forte nas últimas semanas e evoluindo muito dentro de campo. Vamos procurar manter esse ritmo para alcançarmos nossos objetivos na temporada. O grupo está muito motivado e vem entendendo bem o que vem sendo passado. Isso é muito importante neste momento - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o Ferroviário tem tudo para fazer uma ótima temporada.
- O ambiente é o melhor possível. Vamos continuar trabalhando para que a equipe cresça e melhore no dia a dia seu rendimento em campo para fazer uma grande temporada - concluiu.

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