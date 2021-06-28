Titular do Ferroviário, Wesley Dias destaca vontade de crescer no clube

Crédito: Divulgação / Ferroviário

Titular do Ferroviário nesta temporada, o volante Wesley Dias pediu intensidade máxima da equipe na sequência de 2021. Segundo o atleta, o grupo tem trabalhado muito para continuar melhorando o rendimento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série C-2021 clicando aqui

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- Nossa equipe tem se dedicado muito para continuar crescendo de produção neste ano. Vamos procurar manter essa intensidade para conquistarmos nossos objetivos nestas próximas partidas de 2021 - disse.

Ainda de acordo com o jogador, seu momento tem sido especial.

- Estou vivendo um momento muito especial no clube. Tenho trabalhado muito para melhorar ainda mais meu desempenho em campo este ano.