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futebol

Titular do Ferroviário, Wesley Dias destaca vontade de crescer no clube

Volante passou pelo Vitória e Paraná, e quer o sucesso da equipe na Série C...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 20:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 20:07
Crédito: Divulgação / Ferroviário
Titular do Ferroviário nesta temporada, o volante Wesley Dias pediu intensidade máxima da equipe na sequência de 2021. Segundo o atleta, o grupo tem trabalhado muito para continuar melhorando o rendimento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série C-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja os 20 reforços mais caros da atual janela de transferências
- Nossa equipe tem se dedicado muito para continuar crescendo de produção neste ano. Vamos procurar manter essa intensidade para conquistarmos nossos objetivos nestas próximas partidas de 2021 - disse.
Ainda de acordo com o jogador, seu momento tem sido especial.
- Estou vivendo um momento muito especial no clube. Tenho trabalhado muito para melhorar ainda mais meu desempenho em campo este ano.
No próximo sábado, às 15h, o Ferroviário recebe o Ferroviário pela sexta rodada da fase de grupos do Brasileirão da Série C.

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