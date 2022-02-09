Titular do CSA, Giva Santos comemora sequência positiva da equipe na temporada

Um dos principais nomes do CSA atualmente e em bom momento no clube, o volante Giva Santos comemorou a boa sequência na temporada da equipe alagoana. Para ele, as quatro vitórias seguidas em 2022 tem dado confiança ao grupo.

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'Estamos em uma sequência muito boa, positiva e podemos melhorar ainda mais nossos números nos próximos jogos. O grupo está ciente da sua responsabilidade e do quanto pode crescer em 2022. Vamos manter esse ritmo forte para que as coisas saiam como estamos planejando', disse.

Ainda de acordo com o jogador, seu momento tem sido muito especial.

'Estou trabalhando muito para manter esse ritmo forte nos treinos e jogos. Vou manter a intensidade para ajudar o CSA nesta sequência da temporada. Estou muito motivado', afirmou.