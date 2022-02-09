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futebol

Titular do CSA, Giva Santos comemora sequência positiva da equipe na temporada

Volante espera Azulão fortalecido este ano para brigar por uma vaga de acesso na elite nacional...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 11:34
Um dos principais nomes do CSA atualmente e em bom momento no clube, o volante Giva Santos comemorou a boa sequência na temporada da equipe alagoana. Para ele, as quatro vitórias seguidas em 2022 tem dado confiança ao grupo.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
'Estamos em uma sequência muito boa, positiva e podemos melhorar ainda mais nossos números nos próximos jogos. O grupo está ciente da sua responsabilidade e do quanto pode crescer em 2022. Vamos manter esse ritmo forte para que as coisas saiam como estamos planejando', disse.
Ainda de acordo com o jogador, seu momento tem sido muito especial.
'Estou trabalhando muito para manter esse ritmo forte nos treinos e jogos. Vou manter a intensidade para ajudar o CSA nesta sequência da temporada. Estou muito motivado', afirmou.
Crédito: GivaapostaemforçadoCSAnestatemporada(CSA/Divulgação

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