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Titular do CRB, Jean Patrick deseja crescimento do clube dentro de campo para garantir acesso à Série A

Meia do Galo tem a expectativa de jogar a primeira divisão com o Alvirrubro...
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Publicado em 

19 out 2021 às 18:19

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:19

Crédito: Divulgação / CRB
Em ótima fase com a camisa do CRB, o meia Jean Patrick revelou o desejo de todos em fazer uma boa sequência nos próximos jogos da Série B. Segundo o atleta, a meta do elenco é crescer de produção e terminar bem o ano.- Nossa ideia é fazer uma boa sequência na competição para encerrarmos ela com bons resultados. O grupo sabe da importância que tem isso. Vamos lutar muito para terminarmos a temporada com vitórias e com o grupo conquistando seus objetivos - afirmou o jogador.
De acordo com o atleta, sua fase tem sido muito especial e quer seguir ajudando o grupo dentro de campo a obter bons resultados na temporada.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo individualmente. Venho trabalhando muito para continuar crescendo e evoluindo com todos.

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