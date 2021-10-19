Titular do CRB, Jean Patrick deseja crescimento do clube dentro de campo para garantir acesso à Série A

Em ótima fase com a camisa do CRB, o meia Jean Patrick revelou o desejo de todos em fazer uma boa sequência nos próximos jogos da Série B. Segundo o atleta, a meta do elenco é crescer de produção e terminar bem o ano.- Nossa ideia é fazer uma boa sequência na competição para encerrarmos ela com bons resultados. O grupo sabe da importância que tem isso. Vamos lutar muito para terminarmos a temporada com vitórias e com o grupo conquistando seus objetivos - afirmou o jogador.