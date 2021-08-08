Titular do Confiança, João Paulo quer ótima sequência da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro

Crédito: Divulgação/Confiança

Titular do Confiança, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, falou sobre o desejo da equipe em fazer uma ótima sequência na Série B do Brasileiro nas próximas semanas. Para ele, essa meta precisa ser alcançada para o grupo ganhar confiança na disputa.

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- Estamos nos dedicando muito para iniciarmos uma boa sequência nestas próximas semanas para atingirmos nossos objetivos no segundo semestre. Vamos trabalhar para que os resultados aconteçam como estamos planejando. - afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DA SÉRIE BSegundo o jogador, seu desejo é fazer o maior número de jogos possível em 2021.