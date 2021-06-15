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futebol

Titular do Confiança, João Paulo quer ótima sequência da equipe na Série B

Para o lateral-esquerdo, isso vai ajudar na briga pelo acesso à Série A...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 22:52

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 22:52

Crédito: Divulgação/Confiança
Em bom momento, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, que defende as cores do Confiança, falou sobre o desejo da equipe em fazer uma ótima sequência na Série B do Brasileiro. Para ele, essa meta precisa ser alcançada para o grupo ganhar confiança na disputa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja qual era a situação de grandes nomes do atual Brasileirão há dez anos
- Vamos trabalhar muito para crescermos nestas próximas semanas e para iniciarmos uma boa sequência na disputa. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer na atual temporada - afirmou.
Segundo o jogador, sua motivação é grande para fazer um bom segundo semestre no clube e conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão.
- Vou trabalhar muito para fazer um grande segundo semestre com todos. Tenho me dedicado muito no dia a dia para evoluir e melhorar meu desempenho em campo na temporada.
O Confiança entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Brasil de Pelotas, em casa, no Batistão, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão.

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