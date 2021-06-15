Titular do Confiança, João Paulo quer ótima sequência da equipe na Série B

Crédito: Divulgação/Confiança

Em bom momento, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, que defende as cores do Confiança, falou sobre o desejo da equipe em fazer uma ótima sequência na Série B do Brasileiro. Para ele, essa meta precisa ser alcançada para o grupo ganhar confiança na disputa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui

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- Vamos trabalhar muito para crescermos nestas próximas semanas e para iniciarmos uma boa sequência na disputa. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer na atual temporada - afirmou.

Segundo o jogador, sua motivação é grande para fazer um bom segundo semestre no clube e conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão.

- Vou trabalhar muito para fazer um grande segundo semestre com todos. Tenho me dedicado muito no dia a dia para evoluir e melhorar meu desempenho em campo na temporada.