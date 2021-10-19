Titular do Confiança, João Paulo quer ótima sequência da equipe na reta final da Série B

Crédito: Divulgação / Confiança

Titular do Confiança, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, falou sobre o desejo da equipe em fazer uma ótima sequência na reta final Série B do Brasileiro nas próximas semanas. Para ele, essa meta precisa ser alcançada para o grupo ganhar confiança na disputa.- Estamos em uma reta final de competição e ainda vivos nela. Temos que manter a intensidade máxima nas próximas partidas para alcançarmos nossas metas na competição. O grupo está muito focado nisso - afirmou.

Segundo o jogador, seu momento tem sido muito especial.

- Esse ano foi um dos que mais joguei na carreira. Estou muito feliz com a sequência que tive e com o ano regular. Estou muito motivado para terminar bem a temporada - concluiu.