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Titular do Confiança, João Paulo quer ótima sequência da equipe na reta final da Série B

Lateral-esquerdo é um dos principais nomes do elenco na disputa da segunda divisão...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 18:54

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:54

Crédito: Divulgação / Confiança
Titular do Confiança, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, falou sobre o desejo da equipe em fazer uma ótima sequência na reta final Série B do Brasileiro nas próximas semanas. Para ele, essa meta precisa ser alcançada para o grupo ganhar confiança na disputa.- Estamos em uma reta final de competição e ainda vivos nela. Temos que manter a intensidade máxima nas próximas partidas para alcançarmos nossas metas na competição. O grupo está muito focado nisso - afirmou.
Segundo o jogador, seu momento tem sido muito especial.
- Esse ano foi um dos que mais joguei na carreira. Estou muito feliz com a sequência que tive e com o ano regular. Estou muito motivado para terminar bem a temporada - concluiu.
O Confiança volta a campo nesta sexta-feira pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. O adversário será o Guarani, em Campinas, às 19h. A equipe é a 19ª colocada no campeonato com 30 pontos e briga contra o rebaixamento.

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