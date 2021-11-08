Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Titular do Confiança, João Paulo espera sequência positiva com a equipe na reta final da Série B
futebol

Titular do Confiança, João Paulo espera sequência positiva com a equipe na reta final da Série B

Lateral-esquerdo é um dos principais nomes do Dragão do Bairro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2021 às 19:27

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 19:27

Crédito: Divulgação / Confiança
Em boa fase, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, que hoje está defendendo as cores do Confiança, quer uma ótima sequência da equipe na reta final da Série B. Segundo o atleta, todos estão trabalhando muito para que o elenco vença os jogos que restam.Bota na liderança: veja as chances de título, acesso e rebaixamento na Série B
- O grupo tem lutado muito para terminar o ano com vitórias, vencendo e fazendo grandes jogos, como tem sido nas últimas semanas. Vamos lutar muito para que os nossos objetivos sejam alcançados - afirmou.
Segundo o jogador, essa sua passagem no clube tem sido muito boa.
- Estou feliz com tudo que fiz esse ano individualmente. Foi uma temporada muito boa para mim e agradeço ao clube por isso - concluiu.
CONFIANÇA FORA DO Z4? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE B
O Confiança recebe o Náutico na próxima rodada da Série B, terça-feira (9), às 19h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados