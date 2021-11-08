Titular do Confiança, João Paulo espera sequência positiva com a equipe na reta final da Série B

Crédito: Divulgação / Confiança

Em boa fase, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, que hoje está defendendo as cores do Confiança, quer uma ótima sequência da equipe na reta final da Série B. Segundo o atleta, todos estão trabalhando muito para que o elenco vença os jogos que restam.Bota na liderança: veja as chances de título, acesso e rebaixamento na Série B

- O grupo tem lutado muito para terminar o ano com vitórias, vencendo e fazendo grandes jogos, como tem sido nas últimas semanas. Vamos lutar muito para que os nossos objetivos sejam alcançados - afirmou.

Segundo o jogador, essa sua passagem no clube tem sido muito boa.

- Estou feliz com tudo que fiz esse ano individualmente. Foi uma temporada muito boa para mim e agradeço ao clube por isso - concluiu.

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