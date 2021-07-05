Titular do Confiança, João Paulo espera grande sequência na Série B com o clube sergipano

Crédito: Divulgação/Confiança

Em boa fase, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, que hoje está defendendo as cores do Confiança, quer uma ótima sequência da equipe na temporada. Segundo o jogador, todos estão trabalhando muito para que o elenco evolua.

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- Estamos em um ritmo forte nos treinos e jogos e queremos essa evolução. Vejo o grupo muito focado neste crescimento e em conquistar uma boa sequência nestas próximas partidas da Série B. - afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CONFIANÇA NA SÉRIE BSegundo o jogador, esse início no clube tem sido muito bom.