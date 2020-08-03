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futebol

Titular do Busan I Park, Rômulo espera evolução da equipe

Meia foi decisivo em 2019 e disse que vive a melhor fase de sua carreira
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Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2020 às 11:48
Crédito: Divulgação
Revelado nas categorias de base do Bahia, o meia Rômulo, que está na Coreia do Sul há quatro anos defendendo as cores do Busan I Park, espera a evolução da equipe na K-League deste ano. Segundo o jogador, a meta de todos na equipe é manter a intensidade para melhorar a posição na tabela de classificação da disputa.
- Estamos lutando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção e para melhorar a posição na tabela de classificação da K-League. Precisamos manter o ritmo forte agora para conquistarmos nossos objetivos -afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, essa tem sido a principal fase da sua carreira.
- Estou passando por um momento muito especial em minha carreira. Trabalhei muito para alcançar este nível e espero mantê-lo agora nas próximas temporadas.

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