Titular do Buriram, Samuel espera crescimento na Tailândia

Em alta com a camisa do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense destacou a expectativa para crescer no país asiático. Para o jogador, essa temporada tem tudo para ser muito boa individualmente.- Estou trabalhando para que essa temporada seja ainda melhor do que a que passou. Estou feliz com tudo que vem acontecendo e espero continuar crescendo com a camisa do clube. Estou muito motivado para isso - disse.