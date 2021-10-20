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futebol

Titular do Buriram, Samuel espera crescimento na Tailândia

Atacante ex-Flu é a esperança de gols da equipe
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Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 13:35
Crédito: Samuel busca crescimento profissional na Tailândia (Divulgação / Buriram United
Em alta com a camisa do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense destacou a expectativa para crescer no país asiático. Para o jogador, essa temporada tem tudo para ser muito boa individualmente.- Estou trabalhando para que essa temporada seja ainda melhor do que a que passou. Estou feliz com tudo que vem acontecendo e espero continuar crescendo com a camisa do clube. Estou muito motivado para isso - disse.
Samuel revelou que o elenco tem tudo para brigar pelo título da liga.
- Temos totais condições de brigarmos pelo título da Liga neste ano. Vamos lutar muito para que isso seja possível nesta temporada.

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