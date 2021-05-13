Titular do Bnei Yehuda, Allyson comemora ótima sequência na reta final da temporada em Israel

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda

Titular da defesa do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson comemorou a ótima sequência que teve com o grupo na reta final da temporada em Israel. Segundo o jogador, atuar em alto nível nos últimos meses foi importante para ele.

Veja a tabela do Inglês- Tive uma sequência muito importante nesta reta final de temporada e isso foi muito bom para mim. Estou feliz por ter atuado em alto nível nestes últimos meses. Evoluí bastante individualmente - disse Allyson.

O zagueiro brasileiro ainda falou sobre a sua passagem por Israel e uma possível ida para outro país.