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Titular do Bnei Yehuda, Allyson comemora ótima sequência na reta final da temporada em Israel

Zagueiro brasileiro está há muitos anos no futebol do país, e segue em boa fase para celebrar bom final de temporada no Bnei Yehuda
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Publicado em 13 de Maio de 2021 às 16:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 16:18
Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda
Titular da defesa do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson comemorou a ótima sequência que teve com o grupo na reta final da temporada em Israel. Segundo o jogador, atuar em alto nível nos últimos meses foi importante para ele.
Veja a tabela do Inglês- Tive uma sequência muito importante nesta reta final de temporada e isso foi muito bom para mim. Estou feliz por ter atuado em alto nível nestes últimos meses. Evoluí bastante individualmente - disse Allyson.
O zagueiro brasileiro ainda falou sobre a sua passagem por Israel e uma possível ida para outro país.
- Estou feliz por tudo que construí em Israel. Pude fazer uma história nos clubes que passei e isso foi fundamental para meu crescimento. Agora vamos para novos desafios em outros mercados - falou o jogador.

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