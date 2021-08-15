Titular do Bandirma, Allyson comemora estreia com vitória

Hoje vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson comemorou a estreia da sua equipe na segunda divisão da Turquia no triunfo por 2 a 0, fora de casa, sobre o Denizlispor. Para o defensor, iniciar a competição desta forma foi muito importante.- Vencer em uma estreia é sempre muito importante, ainda mais fazendo uma partida segura como a que nós fizemos. O grupo está de parabéns e vai procurar manter uma regularidade do início ao fim da disputa.
Allyson falou sobre o desejo do elenco em alcançar o acesso esse ano.
- Vamos lutar muito para fazer um grande campeonato e para brigarmos entre os primeiros colocados da disputa. O elenco está muito focado nisso.