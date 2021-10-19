Titular do Avaí, Jean Cléber quer evolução no clube catarinense

Crédito: Divulgação / Avaí

Em alta vestindo a camisa do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, espera sequência positiva com a equipe na reta final da Série B. Segundo o atleta, sua meta é crescer com todos nas próximas semanas.Veja polêmicas envolvendo Mauro Icardi e Wanda Nara

- Estou trabalhando muito para continuar crescendo com todos e para melhorar meu desempenho em campo nestas próximas semanas. Venho em um ritmo forte e muito motivado para manter o ritmo forte até o final do ano - disse.

Ainda de acordo com o atleta, a meta de todos no clube é o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

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- Temos que continuar focados no acesso. Vamos lutar muito para que a equipe termine o ano com vitórias e com o clube garantido na Série A - concluiu.