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Titular do Avaí, Jean Cléber quer evolução no clube catarinense

Volante está motivado no Leão...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 18:54

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:54

Crédito: Divulgação / Avaí
Em alta vestindo a camisa do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, espera sequência positiva com a equipe na reta final da Série B. Segundo o atleta, sua meta é crescer com todos nas próximas semanas.Veja polêmicas envolvendo Mauro Icardi e Wanda Nara
- Estou trabalhando muito para continuar crescendo com todos e para melhorar meu desempenho em campo nestas próximas semanas. Venho em um ritmo forte e muito motivado para manter o ritmo forte até o final do ano - disse.
Ainda de acordo com o atleta, a meta de todos no clube é o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
AVAÍ VAI SUBIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO LEÃO NA SÉRIE B
- Temos que continuar focados no acesso. Vamos lutar muito para que a equipe termine o ano com vitórias e com o clube garantido na Série A - concluiu.
O próximo compromisso do Avaí é na sexta-feira (22), às 21h30, contra o Cruzeiro, na Ressacada.

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