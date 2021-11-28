Titular do Avaí, Jean Cléber comemora acesso para a Série A do Brasileirão com o clube catarinense

Em alta vestindo a camisa do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, comemorou o acesso do Leão da Ilha após vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, na Ressacada, de virada. Segundo o jogador, colocar o Leão na Série A foi algo fantástico.Renato falou em tom de despedida do Flamengo: veja técnicos brasileiros livres

- Fizemos um grande campeonato durante o ano e isso foi fundamental para que a equipe pudesse conquistar esse acesso. Foi um campeonato muito seguro que fizemos, de alto nível, sempre mantendo uma regularidade. Estamos muito felizes por ter colocado o Avaí em seu lugar - disse.

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Ainda de acordo com o atleta, sua fase tem sido especial.

- Esse ano, para mim, foi um dos melhores da minha carreira. Cheguei ao Avaí e pude jogar sempre em alto nível. Estou muito feliz por isso e por ter ajudado o clube a conquistar esse importante acesso - concluiu.