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Titular do Al-Hidd, Paulo Victor destaca desejo de boa sequência da equipe na temporada

Atacante vem fazendo grande temporada
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Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 10:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2021 às 10:57
Crédito: Paulo Victor acredita em boa temporada no Bahrein (Divulgação / Al-Hidd
Titular do Al-Hidd e vivendo uma boa fase na temporada, o atacante Paulo Victor falou sobre o desejo de todos na equipe do Bahrein em fazer uma boa sequência na Liga após vitória na última rodada. Segundo o jogador, o grupo vem trabalhando muito para crescer de produção.- Vencemos na última rodada e fizemos uma grande partida durante os noventa minutos. Foi importante a vitória. O grupo está em busca deste crescimento e dessa evolução para os próximos jogos. É importante terminar bem a temporada, com vitórias e fazendo boas partidas - afirmou.
O atleta destacou o bom momento que vem vivendo no Bahrein.
- O futebol do Bahrein tem crescido muito nos últimos anos. Nesta temporada, a Liga tem sido de alto nível. Os clubes estão investindo e isso é importante. Estou muito feliz por ter feito essa escolha. Tenho vivido um bom momento com a camisa do clube e espero mantê-lo até o fim da temporada.

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