Titular do Al-Hidd, Paulo Victor destaca desejo de boa sequência da equipe na temporada

Titular do Al-Hidd e vivendo uma boa fase na temporada, o atacante Paulo Victor falou sobre o desejo de todos na equipe do Bahrein em fazer uma boa sequência na Liga após vitória na última rodada. Segundo o jogador, o grupo vem trabalhando muito para crescer de produção.- Vencemos na última rodada e fizemos uma grande partida durante os noventa minutos. Foi importante a vitória. O grupo está em busca deste crescimento e dessa evolução para os próximos jogos. É importante terminar bem a temporada, com vitórias e fazendo boas partidas - afirmou.