Titular do Al-Hidd, Bruno Nascimento espera crescimento da equipe na temporada

Crédito: Divulgação/Al-Hidd

Um dos principais nomes do Al-Hidd, o zagueiro Bruno Nascimento, com passagens pelo português e alemão, espera a equipe evoluindo e melhorando seus números na temporada. Segundo o defensor, a meta de todos no grupo é que a equipe crescer ainda mais de produção na época

- O elenco tem feito um bom campeonato até aqui. Temos que manter esse ritmo forte agora para crescermos ainda mais de produção nas próximas semanas. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é muito importante neste momento - afirmou.Ainda de acordo com o defensor, o Hidd vai em busca do título da Liga.