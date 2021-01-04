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futebol

Titular do Al-Hidd, Bruno Nascimento espera crescimento da equipe na temporada

Zagueiro brasileiro garantiu empenho para buscar o título do campeonato nacional
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LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 13:18

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 13:18

Crédito: Divulgação/Al-Hidd
Um dos principais nomes do Al-Hidd, o zagueiro Bruno Nascimento, com passagens pelo português e alemão, espera a equipe evoluindo e melhorando seus números na temporada. Segundo o defensor, a meta de todos no grupo é que a equipe crescer ainda mais de produção na época
- O elenco tem feito um bom campeonato até aqui. Temos que manter esse ritmo forte agora para crescermos ainda mais de produção nas próximas semanas. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é muito importante neste momento - afirmou.Ainda de acordo com o defensor, o Hidd vai em busca do título da Liga.
- Sabemos do equilíbrio da Liga e da intensidade das equipes, mas vamos com tudo para buscarmos esse título. Seria muito importante e histórico para todos.

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